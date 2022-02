Endine telenägu tegi karjääris kannapöörde ja on oma valiku üle siiralt õnnelik

Uudisteankruna kuulsust kogunud Kerli Dello rääkis raadio Elmar nädalavahetuseprogrammis, et ta naudib elu täiel rinnal ning on siiralt õnnelik oma valikute ja elukorralduse üle. «Teinekord on mul lausa piinlik öelda aga ausalt, mul on hetkel kõik nii hästi! Mul on väikesed elektriarved ja head kommunaalid. Mu lapsed on terved ja nad on nii targad ja tublid. Mu kodud on täpselt sellised, nagu tahan, et need on. Lisaks kõigele, mul on kõige ägedam töö,» sõnas Kerli Dello raadio Elmar saates «Mitte ainult muusikast».

«Olen täna Eesti Kaitseväe küberväejuhatuse strateegilise kommunikatsiooni keskuse audio-, foto- ja videogrupi produtsent-toimetaja. Visiitkaarti mulle trükkida ei saa...see ametinimetus on lihtsalt nii pikk,» naeris ta.

Dello selgitas, et käis oma töö raames hiljuti Poolas. «See oli Eesti ja Poola vaheline õppus. Selle nimel, et saaks suurendada piiri kaitset. Ma ise pole pioneer ega skaut, kes hakkaks lõiketraati paigaldama või aeda ehitama. Töötan täna hoopis Kaitseväe strateegilise kommunikatsiooni keskuses. Meil on kaamerameeskond ja seetõttu saime pakkuda oma abi Poolale. Tootsime neile erinevat materjali ja näitasime neile, mis piiri ääres toimub,» rääkis ta.

Dello kirjeldas, et tema tööandja kontor asub Tallinna bussijaama lähistel ja tööpäevad on kõike muud kui igavad. «Hommikuti teen arvuti lahti ja vaatan sõduritele otsa. Meil on tööl noored inimesed, kes tulnud ajateenistusse ja tahavad video-, foto- või reporteritööd teha. Mina teen koostööd just nendega. Peame teadma, kuidas näiteks eriolukorras materjal õigesse kohta jõuab ja mil moel seda kõike õigesti toota. Lisaks on mu vastutusvaldkonnas erinevad projektid, näiteks teleülekanded, paraadid ja nii edasi. Tunnen telemaailma ja kaitseväge, mul on lihtne mõlemat valdkonda omavahel ühendada,» rääkis ta.

«Rääkides mu eelmisest töökohast, mil olin uudisteankur telemaastikul...võin öelda, et tänu sellele tunnevad inimesed mind endiselt ära. Ja veel, tegelikult pole ma kuni tänaseni eetrist päriselt ära kadunud, aegajalt teen ühe raadiojaama hommikuprogrammis asendust ja loen ka uudiseid. Muideks, minu hääl on ka Harjumaa bussiliinide teadvustustes,» sõnas naine.

Dello märkis, et tähelepanu ta naudib ja see, kui keegi teda tänaval ära tunneb, teda sugugi ei sega. «Olen edev inimene...mulle meeldib tähelepanu. Ma usun, et kõik, kes me meedias töötame või oleme töötanud - me kõik naudime omal moel tähelepanu või märkamist. Kui oleksime närvis sellepärast, et keegi meid avalikus kohas ära tunneb, siis me ei saaks otse-eetris isegi nokka lahti. Mikrofon on minu relv ja ma tunnen selle ees end hästi, kasutan seda sama töövahendit täna ka Kaitseväes,» rääkis ta.