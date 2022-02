Presidendilt Valgetähe medali saanud Juta Olesk on tituleeritud Tallinna Linnateatri raudvaraks ning on teatris töötanud üle 40 aasta. Lisaks on Olesk Eesti Naisüliõpilaste Seltsi auliige ja selle vilistlaskogu üks taastajatest. Täna sai publiku poolt armastatud lahke administraator teada, et saab presidendilt teenetemärgi.