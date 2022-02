Valgetähe medali saanud koolibussijuht Enno Austa: emotsioon on laes

«Ülev tunne on, ei uskunud sellist asja ilmaski, et selline asi juhtub. Väga tore muidugi,» ütleb Enno Austa (78) Elu24-le. 24 aastat bussijuhina töötanud mees oli üllatunud, kui kuulis, et on teenetemärkide saajate nimekirjas.

24 aastat tööstaaži bussijuhina saab mehel täis aprillikuus. Märkimisväärne on asjaolu, et kõik need aastad on Austa sõidutanud Põlvamaal asuva Tilsi Põhikooli lapsi. Austa on seega kogu oma elu teinud ühte tööd samas kohas.

Mis on bussijuhi töö juures kõige toredam?

«Kõige toredam on lastega suhtlemine ja töö iseenesest,» räägib Austa. Vastumeelsust tööle mineku osas mehel olnud ei ole, tööle minek on alati meeldiv. «Mõnel inimesel ei ole hommikul hea tunne tööle minna, aga mulle just meeldib tööle minna. See on kõige tähtsam mu meelest,» avaldab Austa.

Bussijuhi päev algab varahommikul kell 7, sest vaja on lapsed kaugematestki küladest bussile võtta. Tööpäev kestab kella nelja kuni poole viieni. Enno sõidutab lapsi ka suusatama kolm korda nädalas, suusatamine on lastel osa kooliprogrammist.

Kas tihe suhtlemine noortega aitab ka endal noorena püsida? «Täiega, aitab küll,» vastab staažikas bussijuht. Kui parasjagu päeva jooksul sõitusid ei ole, toimetab Austa oma kodus. «Suur maja on ja tegevust jätkub igasugust,» avaldab bussijuht.

Kas õpilased oma muredest ka räägivad?

«Nad räägivad kõigest,» ütleb bussijuht ja lisab: «Me saame väga hästi läbi. Ma mõistan neid ja nemad mõistavad mind ja see on kõige tähtsam.» Kui uurida lähemalt õpilaste murede kohta, vastab Austa, et õpilasi on väga erinevaid. «Igaühel on oma mured. Mõni varjab neid rohkem ja mõni on rõõmsam. Üldiselt paistab, et Tilsi maalapsed on rahulikumad ja rõõmsamad kui linnalapsed,» tõdeb Austa.

Austa meenutab, et tema kooliajal koolibussi ei olnud ning iga päev tuli kooli kõndida neli kilomeetrit ja teine neli kilomeetrit tagasi. Kuna teid talvel lahti ei lükatud, siis teed olid sellised nagu loodus andis. «Käisin Mooste vallas asunud Jaanimõisa koolis, kus oli seitse klassi. Pärast kooli õppisin EPA-s. Olin kolhoosis mehaanik. Kui kolhoosi aeg lõppes, tuli leida teine töö. Tilsi koolil oli bussijuhti vaja, tahtjaid oli palju, 98ndal aastal sain siia bussijuhina tööle ja töötan siiamaani,» meenutab Austa.

Mitmes buss praegu kasutuses on?

Kahekümne nelja aasta jooksul on praegu kasutusel teine buss. Esimene oli punane Ford Transit, mille kilometraaž sai täis ja oli lõpuks 700 000 ja 800 000 vahel. «Alates 2014. aastast on kasutusel 19-kohaline valge Mercedese buss. Väga hea buss, hea sõita, lastele meeldib ja mulle meeldib,» räägib Austa.

Ees on ootamas sõit Tallinnasse, Vabariigi aastapäev ja koolivaheaeg. «Emotsioon on laes,» avaldab Enno Austa Elu24-le.

Tilsi kooli direktor Enno Austast

Tilsi põhikooli direktor Piret Valdmaa ütleb, et Austa on väga tore ja sooja südamega kolleeg. «Minule on ta jätnud tohutult sooja ja hea huumorimeelega muheda selli mulje. Ta on alati väga rõõmsameelne. Teeb sporti ja on väga vitaalne. Ei ütleks üldse, et ta nii vana on. Ta on hästi tore ja hooliv. Ta on seda tüüpi koolibussi juht, kes helistab lapsevanemad hommikuti läbi, kui laps juhtub hiljaks jääma. Ootab tee otsas lapse ära. Väga tihti selliseid bussijuhte ei kohta,» avaldab Valdmaa.