Tikkudega mänginud laps süütas Mustlas sauna. Päästeamet: eelmisel aastal süttis neil põhjustel tulekahju 28 hoones

18. veebruaril kell 12.34 teatati, et Mustla alevikus Vahe tänaval põleb saun. Päästjad selgitasid, et sauna leiliruumis põlevad puukastile pandud riided. Päästjad kustutasid tulekahju, mis oli nende esialgsel hinnangul süttinud lapse tulega mängimisest. Põlengukoha juurest leiti välgumihkel ja tikud. Õnneks oli laps telefoniga emale tulekahjust teada andnud ja ema helistas omakorda häirekeskusesse, kes päästjad kohale saatis.

«Vanuseliselt ei saa täpsemalt määratleda, kuid tikutoos või välgumihkel on lapse käes ohtlik alates east, kui ta on võimeline neid käsitsema ning on ka vanemate või kellegi teise eeskuju pealt näinud, kuidas see «umbes» käib,» selgitab Kiik ning lisab, et kahjuks tulekahjude kohta, mis on seotud alaealistega, ei saa detailsemat infot jagada.