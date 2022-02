Kuuekordne Grammy-võitja esineb augustis Rakvere Vallimäel

TOTO on müünud maailmas rohkem kui 40 miljonit albumit ning bändi varamusse kuuluvad hitid «Africa», «Rosanna», «Hold The Line», «Stop Loving You» kõlavad kindlasti ka suve suurkontserdil.

45 aastat tagasi loodud TOTO ei jäta laval olles tunnet, et ollakse areenil olnud pea poolsajandit. Esiksingli «Hold The Line» ilmumisest möödub tänavu 43 aastat ja see kõlab endiselt aktuaalselt.

TOTO jääb ka tänapäeval üheks maailma edukaimaks ansambliks plaadi- ja kontserttuuride müüginumbrite poolest. TOTO muusikud on nii eraldiseisvalt kui ka ansambliliikmetena andnud väga suure panuse pop- ja rokk-kultuuri kujundamisele ning mõjutanud selle arengut, võttes osa erinevate artistide hämmastava koguse - viie tuhande albumi – salvestamisel. Nende tööde seas on ka Michael Jacksoni «Thriller». Kokku on tänapäevaks TOTO liikmete osalemisel salvestatud albumite müüginumbrid ületanud poolt miljardit eksemplari, olles ka üle kahesaja korra nomineeritud Grammy auhinnale.