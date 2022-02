Uus-Meremaa koroonaprotestijad viskasid politseinikke väljaheitega

Uurimine näitas, et protestijad võtsid korrakaitsjate loopimiseks ekskrementi parlamendihoone juurde pandud välikäimlatest.

Koroonapiirangute ja kohustusliku vaktsineerimise vastane protest Uus-Meremaal Wellingtonis. Foto on tehtud 15. veebruaril.

«Kellegi määrimine meelega roojaga on tõsine süütegu ja vastavalt seadusele saab selle eest määrata kuni 14 aasta pikkuse vangistuse. Väljaheite loopimisega ähvardamise eest saab samuti karistada,» teatas Wellingtoni politsei pressiesindaja.

Ta lisas, et igaühte, kes käitub ähvardavalt või seadusega vastuolus, saab kinni pidada ja talle saab avaliku korra rikkumise eest süüdistuse esitada.

Wellingtonis seni protestivad inimesed võtsid juba kaks nädalat tagasi enda valdusse parlamendihoonet ümbritseva ala ja lähedased tänavad. Meeleavaldajad panid seal püsti telklaagri, mida politsei on üritanud lõhkuda, kuid sellest hoolimata on see aina suurenenud.