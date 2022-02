Rootsi õukonna ekspert: Victoria ja Daniel avaldasid vastulause oma laste pärast

«Meile teadaolevalt on meie eraelu kohta levinud palju negatiivseid kuulujutte. Need jutud puudutavad petmist ja abielulahutust. Tavaliselt me ei kommenteeri kuulujutte ja spekulatsioone. Oma perekonna kaitsmiseks tahame teha lõplikult selgeks, et praegu levivad kuulujutud on täiesti alusetud,» teatasid Victoria ja Daniel Instagramis.