Briti lauljal Ed Sheeranil on palju fänne, kuid mehe naabrid nende hulka ei kuulu. Nüüd on 31-aastane laulja enda kodu renoveerimise pärast oma naabruskonnaga nii tülli läinud, et ühe naabri sõnul on Sheeran reaalsustaju kaotanud.