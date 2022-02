Vaiko Eplik loovutas 20ndates oma loomingu autoriõigused: ma ei saanud sellest aru!

Vaiko Eplik (40) tõdes Klassikaraadio «Helikaja» saates, et ka tema on 20. eluaastate alguses oma autoriõigused loovutanud. «Sõlmisin omal ajal lepingu, millega loobusin nii kõigist õigustest sellele, mis ma tolle hetkeni olin loonud, mis mul parasjagu käsil oli kui ka kõigist õigustest, mis mul tulevikus võisid tekkida. Aga ma ei saanud sellest aru!»

Saadud summa võrdus toona noore pere kolme kuu ülalpidamiskuludega, lisaks kaks paari talvesaapaid. Oma õiguste tagasi saamiseks kulus Eplikul palju raha ja närve.

Epliku sõnul ei pruugi muusikud lepingutest alati hästi aru saada, eriti kui autoriõigustest rääkides kasutatakse termineid nagu «annab üle» või «loovutab». «Minu väga suur üleskutse on see, et kõik noored inimesed – kui te ikkagi päris täpselt aru ei saa, siis ilma erapooletu osapoole konsultatsioonita ei soovita ma mitte millelegi kunagi alla kirjutada,» soovitas Eplik.

Viga, mis ta ise nooruses tegi, on aga viinud selleni, et autoriõigusi puudutavad teemad on Epliku jaoks väga olulised. «Kui ma poleks nooruses selliseid rumalusi teinud, siis ma ei usu, et ma täna kuidagi autorite ühinguga seotud oleksin,» ütles Eplik, kes on praegu Eesti autorite ühingu juhatuse esimees.

Kas Eplik müüks täna oma muusikakataloogi? «Ma ei usu. Sest esiteks keegi Eestis mulle sellist pakkumist ei tee. Kuigi kunagi on üks Eesti turule sisenenud suurplaadifirma arutanud minuga võimalust omandada minu plaadifirma kataloog. Aga see oli rohkem selline jutt. Arvan, et mul on hea meel kui ka mu lapsed ja lapselapsed saavad minu tööde eest aeg-ajalt tasu. Mulle see mõte meeldib ja kuni minu laulud veel rahvamuusika ei ole, jäägu nii,» ütles Eplik.