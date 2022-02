68-aastane maratonihunt: öeldakse, et vaata passi, aga sellega on kõik korras

«Neli korda nädalas teen ikka trenni,» rääkis 68-aastane Kalle Kiiranen reedeses «Ringvaates».

Lisaks suusatamisele käib mees jõusaalis ja koju on soetatud ka veloergomeeter. «Normaalne on, kui ma ülepäeviti trennis käin, ikka puhkama peab ka,» tõdes ta.

Suusatamise armastus tekkis tal tänu isale, kes poissi noorena suusarajale utsitas. «See on selline tore harjumus,» vastas ta küsimusele, miks ta pensionieas endiselt suusarajale kipub.

«Lähme sõidame nüüd,» ütles Kalle intervjuu vahele, lisades, et plaanis on täna 30 kilomeetrit sõita. Selle talvega on mees läbinud suuskadel 700 kilomeetrit. «Kui 1000 saab täis, siis võib rahule jääda. 1200, 1300…,» muigas ta.

FOTO: Kuvatõmmis videost

28. Tartu maraton

1981. aastal osales ta oma esimesel suusamaratonil. Pühapäeval toimuv Tartu maraton on Kalle jaoks juba 28. Mitme maratoni stardis ta kokku on olnud, mees kahjuks öelda ei oska.

Kalle Kiiranen (nr 39) Lemeksi suusasarja kolmandal etapil Vooremäe pika tõusu alguses. FOTO: Kaarel Kõvastu

«Eesmärgiks on püsida eelnevate aastatega enam-vähem samal tasemel. Ma usun, et paremaks vast enam ei lähe,» rääkis ta naerdes homse maratoni eesmärgist. «Teen seda, sest pärast on hea tunne, kohe siiralt. Alutaguse maratonil pingutasin ikka nii, et kõhulihased krampis, aga õhtul oli super tunne,» meenutas maratoonar.

Võõras ei ole aga mehele ütlemine, et vaata passi. «Tihti öeldakse, muidugi, aga ma ütlen, et passiga on kõik korras,» ütles ta naerdes. «Need kes on jäänud, on ikka väga vintsked,» vihjas Kalle omaealistele konkurentidele.