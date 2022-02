Politsei ühismeedias levinud hirmutavast avaldusest: sellise kommentaari autoril tuleb minimaalselt arvestada politsei külaskäiguga

Kõnealuse netikommentaari kirjutaja ähvardas avalikult massitulistamisega riigikogu saalis. «Andke mulle relvad ja olen päeva pealt nõus riigikogu saalis Breivikut järele tegema. Vot nii kaugele on see valitsus mind mentaalselt ajanud!» seisis kommentaaris.

Politseil puudub võimekus monitoorida täielikult kõike, mis toimub ühismeedias. «Siiski ei tolereeri valdav enamuskaaskodanikke ka ise selliseid kommentaare ja on usinad nendest PPA-d teavitama. Aitäh selle eest! Kindlasti kutsun üles inimesi: kui märkate, et keegi lubab kuskil massitulistamist korraldada või postitab midagi, mis kutsub muul viisil üles vägivallale või agressiivsusele, palun andke sellest märku veebipolitseinikele. Vahetu ohu kahtluse korral võib sellest teada anda ka numbril 112.»

Sepa sõnul on oluline mõista, et kuigi enda arvamuse avaldamine on demokraatliku ühiskonna üks põhiväärtusi, ei saa pidada normaalseks lubadust korraldada näiteks massitulistamine või kutsuda üles muul viisil vägivaldne olema.

Praeguseks on politseiametnikud postitajaga kohtunud, vestelnud ning inimene on oma postituse kustutanud. «Kuigi ei ole põhjust arvata, et tema käitumine võiks kaasinimestele ohtu kujutada, on selliste mõtete avaldamine siiski väär,» ütleb Sepp lõpetuseks.