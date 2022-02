USA riiginõunik Derek Chollet lisas, et Ukraina kaitsevägi on praegu tugevam, kui oli 2014. aastal, mil Venemaa okupeeris Krimmi poolsaare. Ka Ukraina idaosas jätkuvad relvakokkupõrked venemeelsete separatistide ja Ukraina sõdurite vahel on ukrainlaste võitlusvõimet arendanud, teatab independent.co.uk.