Muusik Inger: ulme, et kaks aastat tagasi nägin peeglist ennast täiesti teise inimesena

«Siin on kahe aasta pildiseeria – kasv tänase INGERini. Kerides pilte aina paremale, jõuad selle teekonnaga uuesti kollaste sokkide ning rõõmupall Ingeri juurde. Ulme,» kirjutab ta Instagramis.

«Ulme on see, et kaks aastat tagasi nägin peeglist ennast täiesti teise inimese ja artistina. Ma olen sellele Ingerile tänulik, sest ühel hetkel oli ta valmis kasvama, õppima, kogema ning lahti laskma sellest, kes ta too hetk oli. Ja seda kõike selleks, et päriselt jõuda lähemale iseendale ning selle minani, kes ma siin sinuga olen,» jätkab muusik.

Inger tunnistab, et nüüd vaatab ta tagasi uue pilguga ja tunneb, et on selle teekonnaga jõudnud iseendale lähemale. «See rada oli ilus ja kohati valus, kuid see oli vajalik arusaamaks, milline inimene ja artist ma sisemiselt olen,» tõdeb ta, lisades, et on siiralt tänulik, et selle teekonna ette võttis. «Seda postitust kirjutades olen jõudnud endaga väga mõnusasse kohta.»

Möödunud aasta oktoobris tunnistas Inger, et tunneb, justkui ta ei näita maailmale, kes ta tegelikult on. «Miski minus ütleb, et ma olen palju rohkemat, kui see, kellena ma ennast maailmale näitan. Rohkemat, kui ma arvan, et ma olen. Isegi rohkemat, kui minu arvamine ja nägemine mind piiritleda suudab.»