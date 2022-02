Karlova pandimaja Tartus on Eesti üks vanimaid pandimajasid. Kui ümbruskonna elanikkond on paarikümne aasta jooksul täielikult välja vahetunud, siis pandimaja peamiseks kaubaartikliks olevad kuldehted olid, on ja jäävad. Elu24 käis uurimas, kas kriisiaeg on muutnud inimeste huvi pandimajade vastu. Saame ka teada, mida soovitab Kirsti Timmer enne eelnevalt kasutatud ehete kandma hakkamist ehetega teha.