Neljapäeval käis «Ringvaate» saade külas pesukarul Mõmmikul ja tema perenaisel Railil. «Minu jaoks on ta tavaline lemmikloom,» ütles Raili oma kuulsaks saanud pesukaru kohta ja lisas, «Aga ma saan aru, et inimeste jaoks on ta ikkagi võõrliik ja ehmatasid ära vist.»