Näitlejapaari Priit Võigemasti ja Laura Kalle perre sündis tütar

Näitlejad Priit Võigemast ja Laura Kalle said jaanuaris perelisa. Kalle kinnitas tütre sündi Õhtulehele .

Laura Kalle oli aastatel 2016–2020 Ugala teatri näitleja-dramaturg, alates 2020. aastast näitleja. Kalle on üles astunud ka teatrikriitiku ja filminäitlejana (tudengifilmides «Tosin küsimust Eesti kohta: Vältimatu», 2014, ja «Üürike ilu», 2016). Ta on tegutsenud samuti lavastajana. Näiteks 2016. aasta kevadel sai rahvusooper Estonia kammersaalis näha tema lavastatud Benjamin Britteni õudusooperit «Kruvipööre».

Priit Võigemastil on selja taga hulgaliselt tunnustust leidnud rolle nii teatrilaval kui ka kinolinal. Võigemast oli aastaid koos Evelin Võigemastiga, abielu sai läbi 2016. Tal on abielust Eveliniga kaks last.