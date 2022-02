«Ta tunnistas armumist ja andsin talle selgelt heatahtlikult mõista, et meie vahel pole midagi,» ütleb Helen Kõpp, kes on enda sõnul pidanud pikemat aega kannatama endise sõbranna Susanna Smanjovi terrori all, keda ta nüüd ka kardab. «Kiindumus mu lapsesse paneb tõesti hirmu tundma.» Susanna ei lükka tagasi, et Helenisse ära armus.