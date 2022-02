Kevad Kanal 2ga: maailma kuumim tele-show, Võsa Pets ja Tõnis Niinemets

Inimeste märkamist ja tunnustamist jätkab saatejuht Keili Sükijainen. Heategevussaade «Südamesoov» otsib ka sel hooajal meie keskelt üles päris kangelased, kes on elus palju läbi elanud, aga inspireerivad kõiki oma tugevusega. Ekraanile jõuab mitu emotsionaalset lugu. Lugu kahest õest, kelle ema sooritas enesetapu ning kes maadlevad nüüd eeskujude puudumise tõttu üüratu võlakoormaga. Lugu elus uue lehekülje keeranud narkodiilerist, kes toidab nüüd kodutuid. Lugu naisest, kes ootab juba kolmandat neeru ning on oma elu ise pühendanud neeruhaigete aitamisele. 12 saate jooksul saame tuttavaks paljude inimestega, kes kõik on väärt, et ka nende soovid täituksid. «Südamesoov» alustab neljapäeval, 3. märtsil kell 20.