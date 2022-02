Tulekahju üle elanud Elisa Kolk: edaspidi mõtlen enne millest ma laulan

Kolk tegi enda sõnul oma elu parima esinemise ning ta nautis seda tuleshowd, mis tema etteaste juures oli. Siis ei teadnud ta veel, et mõni aeg pärast koju jõudmist hakkab punane kukk tema kortermajas võimust võtma.

«Ühel hetkel oli lihtsalt väga halb lõhn, mille peale sai siis mindud koridori,» kirjeldab ta tulekahju avastamist. Kolki sõnul oli koridor nii paksu suitsu täis olnud, et midagi näha sealt küll ei olnud.

«Põleb! Põleb! Midagi põleb!» on naabrite hüüatused, mida lauljatar selgelt mäletab.

Paari minutiga oli olnud kogu korter juba suitsu täis ning lauljatar palus karjudes akna peal abi, kuniks ta minestas ja alles haiglas ärkas. Tänaseks ta teab, et kellegi saun oli alumisel korrusel põlema läinud.

«Tervis läheb paremaks, väikesed kahjustused on kuid pigem mentaalselt on raske,» on lauljatar positiivne, kuid tema näost peegeldub kurbust, sest tõenäoliselt ei saa ta mõnda aega koju minna suitsukahjustuste pärast.