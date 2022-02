Ukraina kasutajad nägid endiselt Google Mapsi versiooni, mida kõik olid harjunud nägema, Krimm oli ikka Ukrainale kuuluv ala. Google Mapsi venekeelses versioonis tekkis aga järsku tugev pidev joon, mis eraldas Krimmi Ukrainast. Venemaa kasutajate jaoks näitas see, et Vene väed vallutasid Krimmi ja see on nüüd Venemaa osa, kirjutab time.com.