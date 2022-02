25-aastane raskes joobes mees tegi neljale inimesele pommiähvarduse

Lõuna ringkonnaprokuröri Ainar Koigi sõnul reageerib politsei pommiähvardustele suure ressursiga. «Paraku ei tea me pommiähvarduse saamisel kunagi kindlalt, kas tegemist oli naljaga, purjuspäi tehtud rumalusega või on ähvardusel tõsi taga.»

Politsei asus kohe selgitama, kes on numbri omanik ja kust sõnum saadeti. Lisaks tuli samalt numbrilt iga viie minuti tagant meeldetuletus, et varsti pomm plahvatab. Peagi selgus, et telefoni omanik on 25-aastane mees, kes oli Otepää vallas Sihva külas sõpradel külas. Ta oli raskes joobes ja pommi ega ohtu kellegi elule ei olnud.