Facebooki grupis «Ilumaailma must nimekiri» hoiatatakse slaavi juuksepikendusi müüva naise eest. Viimane lubab väidetavalt paki teele panna, ent selleni ta justkui ei jõuagi. «Tegin 26. juulil tellimuse, aga siiani ei ole pikendusi ega raha,» kurdab üks. Juuksesalke müüv naine tunnistab Elu24-le, et on olnud tarnimisega probleeme, ent on püüdnud kõigiga kokkuleppele jõuda.