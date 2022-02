Pehme Sünni Kooli asutaja hüpnosünnitusest: õnnehormoonid aitavad vaigistada valu

Lapseootus on väga õrn ja tundlik aeg naise elus ning beebi tulek perre peaks olema üks ilusamaid sündmusi kogu perele. Raseduse ja sünnituse kohta avaldatav info tekitab aga sageli hirmu, muret ja ebakindlust. Murekoormat suurendavad ka esiemadelt või tuttavatelt kuuldud lood sellest, kui jube see kõik ikka oli.

Kui raske või kerge sünnitus tuleb, sõltub paljuski naise suhtumisest sünnitusse ja tema ettevalmistusest. Kuigi läbi aegade on sünnitust peetud raskeks ja mõeldud viisil «lihtsalt lähen ja teen selle hullu asja kuidagi ära», on tänapäeval mõistetud sünnitusele eelneva perioodi tähtsust. On palju võimalusi, kuidas ennast sünnituseks ette valmistada ja end sünnitusel paremini aidata, et see oleks võimalikult positiivne kogemus.