«Maskis laulja» kolmas hooaeg üllatab uute detektiividega

TV3 Grupp Eesti tegevjuhi Signe Suure kinnitusel toob maailma teleekraanid vallutanud maskisaade TV3 eetrisse rohkelt üllatusi, palju head muusikat ja ka silmailu, sest maskid saavad olema taas ainulaadsed kunstiteosed. Nende taha peituvad armastatud ja tuntud inimesed eri eluvaldkondadest.

Maskisaate kolmandat hooaega juhib Mart Sander. Uuendusi on aga detektiivide ridades. «Mul on hea meel, et lisaks Brigitte Susanne Hundile, kes on end juba kahe hooaja jooksul tõestanud suurepärase detektiivina, on uurijate paneelis kaks eriti vaimukat ja terast meest: Peeter Oja ja Karl-Erik Taukar. Nende eest läheb väga keeruliseks salapäraseid osalejaid varjata, aga see ainult lisab mängule põnevust,» kommenteerib detektiivide uuenenud seltskonda «Maskis laulja» produtsent Kaupo Karelson.

«Maskis laulja» uue hooaja kohtunikud. FOTO: Pressimaterjal

Värske detektiiv Peeter Oja on uueks väljakutseks igati valmis: «Detektiivitöös on kõige intrigeerivam see, kas suudad säilitada külma närvi või allud emotsioonide tulvale.» Oja on ka ise «Maskis laulja» saates Tulnukana osalenud ning tunnistab muiates, et sellest on detektiivitöös kasu: «Kasu on tohutu. Olen kindel, et mind seal maski taga ei ole. Seega üks variant vähem.»

Karl-Erik Taukar loodab saates osalejate tuvastamisel hääletämbrile ja vokaalsete šnittide äratundmisele. «Vihjetega tuleb olla ettevaatlik, need võivad hoopis valele rajale juhatada. Muidugi saab järeldusi teha ka lauluvalikust. «Maskis laulja» detektiivil on pealtnäha mugav ja mõnus roll – naudid küll oma kõrgelt troonilt kontserti, aga samal ajal pead loo lõppedes ikkagi asjaliku pakkumisega lagedale tulema ja ilmutama märke heast detektiivitööst,» selgitab ta.

«Maskis laulja» juba kogenud detektiiv Brigitte Susanne Hunt on uute detektiividest kolleegide lisandumisest elevil: «Ma pole ei Peetri ega Karl-Erikuga kokku puutunud sellise dünaamikaga saates, kus me oleme kõik võrdsed. Enamasti on Peeter ja Karl-Erik olnud saatejuhid ja mina saatekülaline. Läheb põnevaks!» tunnistab ta.