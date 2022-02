AHVATLEV PAKKUMINE ⟩ Facebookis möllab liba-Kaljulaid

Teisipäeva hilisõhtul võis näha Facebookis ahvatlevat pakkumist, mille oli teinud Kersti Kaljulaidi fotoga kasutaja.

«Tähelepanu kõik!! ERIÜLLATUS «Kuul» veebruar 2022. Tänagi annan ma võimalusi inimestele, kes pole varem minult rahalist auhinda saanud. Pidage meeles, et see ei ole pettus. See tuli tõesti minult. Vali oma nime esitäht ja saad raha oma nimele. Tee seda kohe!!» seisis postituses.

Postitusel oli kõigest paari tunniga sadu jagamisi ja kommentaare inimestelt, kes soovisid saada Kersti Kaljulaidilt kosmilisi summasid. Ahvatlevat postitust jagati näiteks ka Elva kogukonna Facebooki grupis.

Sellise pakkumise tegi paraku Facebookis libakonto. Küll aga on 30. detsembril loodud kasutajal täpselt sama profiilipilt, mis endise riigipea ametlikul kontol.

Kuvatõmmis liba-Kersti Facebookist. FOTO: Kuvatõmmis Facebookist

Saates teisipäeva õhtul päringu Kersti Kaljulaidi ametlikul Facebooki lehel olevale meiliaadressile, vastas meile kõigest 20 minutiga Kaljulaidi avalike suhete nõunik Taavi Linnamäe. Muuseas teatas ta nädal tagasi, et lahkub ametist. «Jah, selline info on meieni jõudnud. Aitäh kõigile tähelepanelikele kodanikele, kes sellest libakontost teada andsid. Loodame, et keegi kuidagi pettuse ohvriks ei lange,» sõnas ta.

Linnamäe tõdes, et praegu tegeletakse koostöös Facebookiga selle eemaldamisega.

Kersti Kaljulaidi ametlik Facebooki konto. FOTO: Kuvatõmmis Facebookist

«Eks selliseid petuskeeme on internetis palju liikvel ja ilmselt tabab mõni selline kõigi suure jälgijaskonnaga avaliku elu tegelaste kontosid iga natukese aja tagant. Omalt poolt proovime need võimalikult kiiresti lasta maha võtta ja paneme inimestele südamele, et internetis toimetades ei maksa valvsust kaotada ja tasub alati ka korraks mõelda, et kui midagi tundub ebareaalselt ahvatlev pakkumine, siis ilmselt polegi tegemist reaalse juhusega,» lisas ta.

Kolmapäeva hommikul on kasutaja endiselt Facebookist leitav, ent näib, et tänu Facebooki kiirele reaktsioonile on raha pakkuv postitus eemaldatud.

Taavi Linnamäe FOTO: Erlend Štaub

Kaljulaid pole sugugi ainus

Möödunud aasta lõpus sattus säärase skeemi ohvriks ka muusik Uku Suviste. Nimelt loodi laulja nimega libakonto, mille alt üritati tema sõbralistis olevatelt inimestelt raha välja petta.