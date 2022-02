Käes on tulude deklareerimise aeg. Mida pead teadma, kui saad üüritulu või tegeled investeerimisega?

«Hea oleks aga see, et kõik need lisadetailid ja parandused tulevad meelde enne seda, kui hakatakse raha tagastama. Siis saab ka rahalise arvestuse õigeks. Kui inimene on otsustanud oma tulumaksu tagastuse annetada ning alles hiljem parandatud info põhjal selgub, et ta saab tegelikult vähem raha tagasi, siis annetust me tagasi ei küsi, inimene peab aga ise juurde maksma,» selgitas Maksu- ja Tolliameti esindaja.

Liivamägi märkis, miks osad meist peavad tuludeklaratsiooni andmetel riigile raha hoopis tagasi maksma. «Need on inimesed, kel on maksuvaba tulu arvestus aasta jooksul natuke valeks läinud. Või näiteks need, kes on lisatulu saanud. Need, kes on vara võõrandanud, väärtpaberi tulu saanud, krüptovaraga tegelenud või kel on ka üüritulu eraldi juures - nemad maksavad reeglina maksu,» sõnas ta.

«Vaatasin täna numbreid, ligikaudu 225 000 inimest on deklaratsiooni esitanud. 85 miljonit eurot on tagasi küsitud ja 3,2 miljonit eurot on juurde maksmisel. Ka mõned maksude maksjad on väga hoogsalt alustanud deklareerimisega,» lisas ta.

Ka üüritulu tuleb deklareerida. Mis saab aga siis kui sul jääb see tegemata? «Me näeme kinnistusregistrist, kui palju inimestel kinnisvara on. Näeme ka seda, kui palju on tulusid ja palju neil vara on. Andmeid on tegelikult omajagu. Hindame riskide põhiselt, kellel on jäänud tulu deklareerimata. Võtame siis nende inimestega otse ühendust. Risk on see, et kui tagasiulatuvalt deklareerima hakata, siis kaasneb intresside maksmine ja see summa pole ka mitte väike, teeb ligikaudu 20 % aastas,» Maksu- ja Tolliameti maksude osakonna juhataja Evelyn Liivamägi raadio Elmar hommikuprogrammis.