Astronaudid leidsid Egiptuses südamekujulise oaasi

Astronaudid jagasid südameoaasi fotot 14. veebruaril, sõbrapäeval, teatab livescience.com.

Faiyumi oaasina tuntud lopsakas roheline süda kõrbes on tegelikult lai märgala, mille ulatus on 1200 ruutkilomeetrit. NASA andmetel on inimesed elanud seal umbes 8000 aastat ja seal on iidse aja insenerisaavutusi.

Astronauts spot an ancient heart-shaped oasis in Egypt just in time for Valentine's Day https://t.co/Kpjkk2uHa9 — Live Science (@LiveScience) February 14, 2022

Oaasi toidab lähedalasuva Niiluse jõe looduslik kanal ja seda tuntakse Bahr Yussefi nime all. Kunagi oli see särav järv nimega Moeris. Londoni ülikooli kolledži (UCL) geograafiaosakonna andmetel sõltus järve olemasolu Niiluse hooajalistest üleujutustest. Kui Niiluse tulvavesi oli liiga madal, kasutasid Vana-Egiptuse valitsejad mõnikord julgeid abinõusid. On tõendeid selle kohta, et umbes 4000 aastat tagasi elanud vaaraod lahendasid ühe eriti tõsise veepuuduse, suurendades kaevetöödega Bahr Yussefit, et vesi piirkonda tagasi juhtida.

UCL-i andmetel oli see üks varasemaid suuri riiklikke hüdroloogilisi projekte maailmas. Vana-Egiptuse 12. dünastia vaaraod Amenemhat I, Amenemhat II ja Amenemhat III olid need, keda saab nimetada nende insenerioskuste tõttu insenerikuningaks.

Tänapäeval on iidne järv palju väiksem ja kannab nime Qarun. NASA avaldatud fotol on järve näha oaasi all.

Tänu iidsele insenerikunstile on vana Moerise järve kuivanud säng viljakas oaas, mis toetab paljusid külasid, väikelinnu, talusid ja viljapuuaedu.