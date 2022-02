Filosoof Mart Raukas (61) on mees, kes on palju maailmas ringi rännanud. Talviti resideerub ta 3–4 kuud mõnes troopilises Kagu-Aasia riigis, suviti elab Kreekas ning kevadel ja sügisel õpetab Eestis erinevaid kursusi. Postimees on varasemalt avaldanud Mart Raukase reisimärkmed Myanmari kohta «Maroonpunane Myanmar» ning Kreeka teemalise essee «Kohtumine klassikaga».