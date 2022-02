Jõulude eel otsustas Harju maakohus, et lapsetapja ja pedofiil Vassili Otškalenko retsidiivsusoht on liialt suur, et ta tingimisi vabaks lasta. Vabakäiguvangina käib Otškalenko aga endiselt Haapsalus ringi. Ühel kargel jaanuari päeval, mil mees taas kodukohta külastas, rääkisid kolm kohalikku lapsevanemat sellest, kuidas olukord riivab nende õiglustunnet.