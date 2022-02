Trall elamistingimuste, toidu ja ilma ümber ehk milline on tegelik elu Pekingi taliolümpiamängudel

Timo Tarve märkis, et Pekingi taliolümpiamängudel on tema jaoks suur väljakutse külmakraadidega võitlemine. «Neljateistkümne kraadises külmas tuleb jälgida võistluste käiku. Vaatad hoolikalt, mis toimub ja talletad asju üles. Ja seda kõike väga külmetavate näppudega,» muigas ajakirjanik.

«Mingisugune elementaarne eeltöö on meil siiski juba varasemalt tehtud. Märkmikusse on lahti kirjutatud eelnevad sarnased sõidud, eriti just sellest hooajast. Lisaks on välja toodud varasemad tiitlivõistluste sõidud. Nii on võrdlusmoment olemas ja selle baasil on sportlastele juba hea küsimusi esitada,» avaldas Tarve.

Ka sportlased on kurtnud, et taliolümpiamängudel on tänavu just külm see, mis teatavaid ebamugavusi tekitanud. Õhk on hõre ja miinuskraadid on langenud suisa 30 piirimaile. Mõistagi ei ole varju jäänud ka koroonaga seotud küsimused. «Vaadates erinevaid meediakajastusi, siis mulle tundub, et taliolümpiamängudelt kiputakse välja tooma just äärmusi - kõige säravamaid ja kõige negatiivsemaid uudiseid. Paratamatult selle kõige sisse käivad ka koroonauudiseid. Õnneks, mida päev edasi, seda vähem koroonapositiivseid siit välja tuleb,» rääkis mees.

«Kuid peame siiski fookuses hoidma seda, et sportlased on selleks sündmuseks ju neli aastat valmistunud. Kõigele lisaks, paljudel oli päris keeruline ka reaalselt kohale jõuda. Kui keegi on saanud häid tulemusi, siis võiks ka meedia rõhk olla eelkõige sportlaste saavutustel,» märkis ta.

Tarve lisas, et Pekingi XXIV taliolümpiamängude raames on kogu meeskonnale seatud väga ranged piirangud. «On eraldiseisvad mullid sportlastele, ajakirjanikele ja ametnikele. Seetõttu ongi koroona juhtumeid siin üha vähem. Ümmarguselt on meid kokku ligikaudu 10 000 inimest ja kogu selle seltskonna peale oli viimaste andmete kohaselt vaid viis nakatunut,» lisas ta.

Paljud sportlased on kurtnud sealsete elamistingimuste üle, reaalsus sõltub Tarve sõnul siiski mitmetest üksikasjadest. «Ausalt, kõik oleneb sellest, kes kusagil parasjagu ööbib. Hiinas on äärmusi väga palju. Siin võib olla kolme ja nelja tärni vahe väga suur. Meil, kes me vahendame Kanal 2 ja Postimeest, on õnn elada kahes paigas. Elame nii Pekingis kui ka Zhangjiakous, mis asub Pekingist ligikaudu 220 kilomeetri kaugusel. See, mis on Pekingis, pole võrreldav sellega, mis on Zhangjiakous,» lisas Tarve.

«Pekingis on kolme tärni hotell kraadi võrra madalama kvaliteediga. Ööbimise saab küll kätte, toad on soojad ja tegelikult rohkemat ju vaja polegi. Me ei ela seal, käime vaid magamas. Zhangjiakou on hoopis midagi muud - see on suur suusakuurort, plaanib saada lausa maailma suurimaks. See on suur mägede vaheline ala, mille ehitamise nimel on hiinlased kõvasti pingutanud,» avaldas Tarve.