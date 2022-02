Kallis elukaaslane või salajane austaja? Katrin Lustile kingiti sõbrapäeval sada roosi

Tuleb välja, et lilli ei saatnud neist kumbki! «Kanal 2 eetris läheb täna õhtul eetrisse 100. episood «Kuuuurijat» ja sel puhul kingiti mulle sada roosi!» selgitab Katrin, et suure üllatuse tegi siiski kanal.

«Olen lihtsalt nii liigutatud. Viimasel ajal tunnen töö juures nii palju tuge ja hoolimist… mis koos vaatajatega moodustab minus suure õnnetunde! Olen nii palju vaeva näinud ja pisaraid valanud, et tänasesse päeva üldse jõuda!» tunnistab saatejuht, kelle sõnul pole see teekond olnud kaugeltki kerge.

Katrinil on suur au töötada kanalis, kus ollakse alati ta selja taga, nii heas kui halvas. «Ja kui tore, et see sajas episood just sõbrapäeval eetrisse läheb! Aitäh «Kuuuurija» meeskonnale, kes on minuga kõik selle aja kaasa seilanud!»