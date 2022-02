13. veebruaril kell 20.30 saabus häirekeskusele teade, et Tallinna vanalinnas Laial tänaval põleb kolmekordse kivihoone keldrikorrusel asuv elektrikerisega saun. Tulekahju ajal viibis saunas üks inimene, kes enne päästjate saabumist sealt ise välja pääses.

Päästemeeskond tuvastas saabudes, et põlengusuits oli levinud juba nii kaugele, et see lõikas ära kõik evakuatsiooniteed. Päästjad asusid kohe tööle kahes töölõigus, ühed tegelesid inimeste evakueerimisega ning teised tulekahju kustutamisega.