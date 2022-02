Segadus koroonatesti hinnaga. Tartlane: justkui keegi võõras kasseeris minult raha

«Confido Lõunakeskuses on vist võtnud kõik võimalused ette, kuidas veel kliendilt võimalikult palju teenustasu saada enne, kui hakkab see Covidi-teema ammenduma,» spekuleerib tartlane ühismeedias.

Nimelt räägib linlane, et umbes kuu aega tagasi käis ta Lõunakeskuses asuvas Confido kliinikus broneerimas aega koroonatestiks. «Kuupäev testiks antud, 49 eurot ja negatiivse tulemusega sai välja tuldud.»

Paar päeva tagasi, kui tartlane seadis sammud taas Confidosse, valdas teda aga segadus. «Proovides uut aega panna, olid reeglid juba muutunud,» nentis ta. Talle olevat öeldud, et kohapeal registreerides tuleb välja käia 65 eurot, kuid interneti teel ette registreerides on hind 49 eurot.

«Seletasin, et olen ju füüsiliselt siin, näete, ja soovin testiks ette aega, mitte ei taha kohe. Eelmine kord maksin sama teema eest 49 eurot.» Vaidlema hakanud tartlane sai väidetavalt teenindajalt vastuseks, et keegi ei tea, kes toona testi aja ja raha vastu võttis. «Ja nii see tobe pikk vaidlus käis. Pean netis registreerima ja kõik.»

Ta tõstatas küsimuse, mis saab siis, kui kliendil internetti ei ole. «See on ju diskrimineerimine, et pead karistuseks rohkem maksma. Vastuseks tuli, et jah, kahjuks küll.»

Tartlase sõnul on naljakas, et nüüd tundub, justkui oleks keegi võõras kasseerinud temalt omavoliliselt 49 eurot.

Raatuse tervisekeskuse Confido. FOTO: Postimees / SILLE ANNUK

Confido turundus- ja kommunikatsioonijuhi kohusetäitja Monika Lell kommenteeris Elu24-le, et tegu on kommunikatsiooniprobleemiga. «Meil on väga kahju, et on tekkinud kommunikatsioonitõrge, mille käigus on klient valesti mõistnud teenuste hinnastamist.»

Lell selgitas, et eelbroneeringuga on koroonatesti hind 49 eurot ning ilma broneeringuta kohapeal tasumisel 65 eurot. «Eelbroneeringuga on vastuvõtt igal juhul 49 eurot. Ehk kui klient tuli kliinikusse, et broneerida aeg järgmiseks päevaks, siis hinnaks on ikka 49 eurot. Kallim hind on ainult siis, kui inimene tuleb testimispunkti või kliinikusse ilma broneeringuta ning soovib end koheselt testida.»