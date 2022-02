«Milliselt ekskutilt see kimp veel tuli?» Vaata, kuidas tähistavad Eesti staarid sõbrapäeva

«Mu sõbrad on inimesed, kes on mu kõrval olnud pikki aastaid ja need, kes mind mu iseloomu veidrustega jätkuvalt armastavad. Te austate mu kirge töösse ja pühendunud karjeristi elustiili. Te teate, et kui mind pole parasjagu teiega, siis olen tööalase projektiga seotud ja maksimaalselt keskendunud. Ma vist olen üks kõige vähem aega leidev inimene, mis puudutab vaba aja veetmist, ja see on okei, minu sõbrad teavad, et ma mõtlen neile ja kui me kohtume, siis on see kvaliteetaeg,» kirjutas saatejuht Instagramis.