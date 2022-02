Eurohunt Koit Toome jagab kogemusi: raske on, kui igaüks veab seda asja oma poole

Eesti Laul 2022 võitjalooks valis Eesti rahvas palavalt armastatud Stefani loo «Hope». «Nii uskumatu, kui toetav ja kui armas kogu Eesti on minu vastu olnud, ma proovin endast anda parima,» ütles Stefan pärast võidu välja kuulutamist. Stefaniga koos rõõmustab võidu üle ka laulja pere. Stefan ütleb, et tema isa on väga õnnelik. «Ta kahjuks oli tõbine ega saanud tulla. Ma mõtlesin väga isa peale, kui lavale läksin. Kui mõtlen isa peale, tunnen väga julgelt ennast. Ta annab mulle enesekindlust,» avaldab laulja soojade suhete kohta oma isaga.

Stefani suurt õnne jagab ka võidulaulu kaasautor Karl-Ander Veismann, kes räägib «Hommik Anuga» saatele võidulaulu sünnist. Veismann räägib, et 60ndate ajastu hõngulist lugu tegid nad aasta aega. «Kui vaatan arvutis faile, siis Hope 102 on viimane versioon. 102 versiooni on sellest loost aasta peale kokku,» ütles Veismann.

Nüüd puhkab Stefani meeskond end välja ning seejärel hakatakse tööle, et Stefani lavalisi tugevusi veelgi lihvida.

Eesti astub Itaalias toimuval Eurovisiooni teises poolfinaalis üles 12. mail. Loodetavasti saame ka 14. mail Torinos toimuvas finaalis Eestile kaasa elada.

Millist nõu annavad Eesti Laulu võitjale kogenud lauljad Koit Toome, Rolf Roosalu, Dagmar Oja ja Kaire Vilgats? Kuidas järgmised kuud veeta, et mitte läbi põleda?

Koit Toome meenutab oma viimast Eurovisioonil käiku 2017. aastal Kiievis, mil Eestit esindati lauluga «Verona» koos lauljanna Laura Põldverega.

«Koosolekuid hakkab väga palju olema. Vähemalt meil oli tohutult palju koosolekuid. Üks koosolek ajab teist taga,» rääkis Koit. «Mina olen seda õppinud, et teeks palju asju teistmoodi. Et ei kuula teisi nii palju. Raske on, kui igaüks veab seda asja oma poole ja igaühel on oma arvamus. Üks ütleb ühte, teine teist,» avaldas Koit.

Rolf Roosalu meenutas, et Koitu ja Laurat nad enne lõppvõistlust eriti ei näinudki, sest neil oli kogu aeg tegemist. «Tekkis küsimus, kas nad jõuavad üldse poolfinaalis midagi teha. Kogu aeg olid hõivatud,» ütles Rolf.

Kiievis käigule tagasi mõeldes räägib Koit, et nende päev algas hommikul kell seitse ja lõppes südaööl. «Iga päev oli täis broneeritud. Seda kõike oli nii palju. Kõik päevad enne Eurovisiooni olid sellised,» rääkis Koit. Selleks ajaks, kui sündmus kätte jõudis, oldi juba väga läbi. Taustalauljatel oli lihtsam – nemad said ka linna näha, aega oli rohkem.

