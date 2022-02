Paul Neitsov on koroonas: hea ei ole, aga võiks hullem olla

«Kõige halvem on esimese ööpäeva jooksul olnud peavalu. See on ikka selline, mida ma polegi vist varem tundnud. Ja noh, palavik selline 38.5- 39.3. Siis Paracetamoli ja elame veel. Mõlemil elukaaslasega samad nähud,» kirjutab 28-aastane kitarrist Facebookis.