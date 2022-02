Priidu Heinroosi pussitamises kahtlustatava taust on kirju. Meest on korduvalt karistatud

Pussitamise läbi eluohtlikku seisundisse sattunud Priidu Heinroos väidab, et teda ründas 25-aastane Ralf-Viljar Väljas, kes oli varasemalt Heinroosi tuttav. Ralf-Viljar Väljase on politsei kuulutanud tagaotsitavaks. Väljase tausta uurides selgub, et mehel on kriminaalne taust ja ta on varasemalt vahele jäänud mitmete kuritegudega. Avaldame ülevaate Väljase toimepandud kuritegudest.