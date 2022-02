Laulja Kerdo Mölderi endist elukaaslast Priidu Heinroosi pussitati jõhkralt. Kurjategija on jooksus

Alles möödunud nädala teisipäeval kirjutas Elu24 sellest, kuidas suvel abielluma pidanud Kerdo Mölderi ja Priidu Heinroosi suhe purunes.

Mölder tegi kihluse purunemise kohta Facebooki ka valust nõretava postituse.

Vaid nädal aega hiljem sai Mölder aga teada, et tema endine elukaaslane viibib Põhja-Eesti Regionaalhaiglas väga raskes seisundis ning võitleb oma elu eest.

«Priidu viibis Rõika tänaval mingisugusel üritusel ja üks kodanik oli talle siis mingi tüli käigus virutanud selja tagant kolm hoopi noaga. Kaks hoopi läksid olulistest elunditest mööda, aga üks tabas väga sügavalt kopsu ning see ongi põhjus, miks Priidu on tänaseni väga raskes seisus,» rääkis Mölder, kes viibib ise hetkel Egiptuses.

«Kui ma sellest kuulsin, siis olin täielikus hüsteerias, aga lähedale lastakse ju ametlikult ainult perekonda ja mina olen selles mõttes mitte keegi. Ma ei saanud isegi talle pakki viia. Olen temaga saanud interneti teel suhelda, sest vahepeal on olukord olnud parem, aga siis on see jälle halvemaks läinud, sest Priidu kopsust ei saada verd kätte ja tema olukord võib iga hetkega muutuda!» ütles Mölder, kelle sõnul leiti Priidu oma sünnipäeva ööl 9. veebruaril vastu 10. veebruari Rõika tänavalt teadvusetult.

«Ma ise arvan, et ta tahtis sealt majast põgeneda ja seetõttu ta seal tänaval maas oli,» lisas ta.

Priidu Heinroos oli Mölderile haiglas olles öelnud, et ta on politseile ütlused andnud ning noaga ründas teda väidetavalt Ralf-Viljar Väljas, keda pole tänaseni kätte saadud.

Politsei otsib meest taga ning palub tema kohta infot anda numbritel 612 4440 või 53893571.

«Ma ei tea selle mehe kohta mitte midagi. Varasemalt pole temast kunagi kuulnud, aga Priidu oli just tema nime politseile andnud. Kui vaadata minu Facebooki postituse kommentaare, siis osa inimesi soovitab teda otsida Soomest. Nii et tegelikult võib ta täna juba seal olla,» selgitas Mölder, kes viibib kohutavate uudiste kiuste ise Egiptuses.

«Ma olen siin, aga loomulikult ma tunnen ennast kohutavalt. Ma palvetan, et temaga saaks kõik korda. Ma lihtsalt ei suuda uskuda, et keegi võtab kätte noa ja ründab teist inimest. On ime, et Priidu on üldse veel elus...,» märkis ta. «Palun andke jõhkrast kurjategijast teada, sest inimene, kes on võimeline nii jõhkralt teist inimest pussitama, on oht meile kõigile. Ta tuleb kiiremas korras kätte saada!»

Helistasime PPA pressiesindajale, kes antud sündmust kinnitas ja sõnas, et Väljase suhtes on alustatud kriminaalmenetlust.

Juba 10. veebruari laekus Elu24 meilile PPA-st info noaga ründamise kohta. Sel hetkel oli info järgmine:

«Politsei otsib raske tervisekahjustuse tekitamises kahtlustatavat 25-aastast Ralf-Viljarit. 9. veebruari hilisõhtul sai Häirekeskus teate Tallinnas Haabersti linnaosast, kus terariistaga rünnati 29-aastast meest. Sündmuskohale saabunud kiirabi toimetas kannatanu eluohtlikus seisundis haiglasse, kus tänu kiirelt osutatud abile õnnestus meedikutel mehe elu päästa. Alustatud kriminaalmenetluse käigus on uurijad kogunud tänaseks piisavalt tõendeid selle kohta, et kuriteo toimepanemises on alust kahtlustada 25-aastast Ralf-Viljar Väljast, keda politsei on püüdnud erinevatest võimalikest viibimiskohtadest leida, kuid siiani ei ole otsingud tulemusi andnud.»