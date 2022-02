Ninanips Robert Sarvele? Advokatuuri Facebooki postitus loetleb ette juristi ja advokaadi erinevused

«Kui ma sain advokatuuri otsuse, vaatasin peeglisse, et tegelikult olen ju sama inimene, kes ma kümme ja pool aastat advokatuuris olen olnud. Ehk siis ei muutu tegelikult midagi,» selgitas Sarv ühismeedias, kuid tõdes siiski, et seaduse järgi ei saa ta enam advokaadibüroo kaudu alla kirjutada kliendiga seotud dokumentidele.

«Meil on Emerald Legali büroos palju toredaid kolleege, keda ma usaldan ja kes saavad dokumentidele ise alla kirjutada. Mina saan olla büroos asutaja, juhatuse liige, jurist – saan aidata dokumente ette valmistada ehk kõike seda, mida varemgi, lihtsalt allkirju pole võimalik panna,» märkis Sarv, kes koheselt asutas ka omanimelise osaühingu Robert Sarv OÜ.

Paar päeva pärast Sarve avaldust otsustas advokatuur sotsiaalmeedias vandeadvokaadi, vandeadvokaadi abi ja juristi erinevused ette lugeda ning need on kokkuvõtlikult välja toodud Eesti Advokatuuri Facebooki ajajoonel.

Sellest saab järeldada, et Sarv, kes ei ole enam advokaat, on pelgalt jurist ehk õigusteadmistega isik, kellel on (enamasti) õigusalane haridus. Advokaadibüroos töötav jurist advokaadibüroo alt õigusteenust osutada ei tohi. Samuti peab kliendile olema arusaadav, kas talle osutab õigusteenust õigusbüroo või advokaadibüroo. Juristina tegutsemine ei ole seadusega reguleeritud.

Advokaat seevastu on inimene, kes on lisaks omandatud õigusalasele kõrgharidusele sooritanud advokaadieksami ja vastu võetud Eesti Advokatuuri liikmeks. Advokaadi õigused ja kohustused on seadusega reguleeritud ja ta vastab kõrgetele kutsestandarditele. Advokaat töötab advokaadibüroos.

Et Sarv ei ole enam Eesti Advokatuuri liige, kaotas ta paljud oma õigustest. Juristina tegutsedes on tal vaid esindusõigus kõigis vaidlusorganites ja kohtuastmetes (v.a Riigikohtu teatud menetlustes) ning selleks, et kedagi esindada, peab ta iga kord taotlema kohtult eraldi loa.

Robert Sarv. FOTO: Raul Mee