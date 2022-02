«Ravitseja» veenis rasedat naist poja saamiseks omale naela pähe lööma

Pakistani võimud otsivad väidetavat usuravitsejat, süüdistades teda raseda naise veenmises omale naela pähe löömas, et tagada poja sündi, kirjutab Insider.

Peshawari uudisteväljaande Dawni sõnul oli naisel kolm tütart ja ta soovis meeleheitlikult poega sünnitada, sest kartis, et abikaasa jätab ta maha, kui tal veel üks tüdruk sünnib.

Poegasid eelistatakse Aasia kultuuris, kus kaasavara ja perekonnanime kandmine läheb üle ainult just meessoole.

«Ta on kolmandat kuud rase ja oma mehe hirmu tõttu läks ta usuravitseja juurde, kes andis talle asju, mida lugeda ja käskis naela pähe lüüa,» rääkisid haiglas naist ravinud töötajad Dawnile, viidates, et naisel oli õnne.

Haigla neurokirurg dr Haider Suleman Khan ütles meediaväljaandele, et kui naine haiglasse jõudis,tuli nael eemaldada operatsiooni käigus.

«Ta ütles, et üks naine tema piirkonnas tegi sama ja sünnitas poisi, kuigi ultraheli näitas, et tema sündimata laps on tüdruk,» rääkis Khan.