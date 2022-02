Läänemaa haigla personalijuht: eeldame, et mures inimene pöördub esmalt haigla, mitte Facebooki poole

Facebookist on saanud koht, kus paljud inimesed oma muret kurdavad. Nii mõnigi kord on Facebooki grupp esimene koht, kuhu murega pöördutakse. Lihtsam on kirjutada teistele inimestele, kuigi saaks koheselt pöörduda asutuse poole, millega probleem on olnud.