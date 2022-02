Erakordne võimalus: naudi Eesti Laulu finaali koos Brigitte Susanne Hundi ja Kristina Pärtelpojaga

«Mul ja Kristinal on tugev raadiotaust ja seega oskame ilmselt vaadata lugusid pisut teise pilguga,» ütleb Brigitte Susanne Hunt ning lisab, et veel ta favoriitide statistikaga kursis ei ole. «Usun, et suurimad favoriidid on need, kes on juba varem Eurovisioonil ilma teinud ja rahvale näidanud, et neid tasub usaldada – Ott, Elina, Stig.»

«Mulle endale meeldib sellel aastal kõige enam Sahlene, Stefani ja Zevakini-Paia lugu, sest need on lood, mida ma kuulaksin uuesti ja uuesti. Usun, et need lood teeksid ka Eurovisioonil ilma. Nõrgim – see ei tähenda halvim – lugu või õigemini, kõige raskem saab olema nendel artistidel, kes on eesti rahva jaoks tundmatud. Mulle tundub, et inimesed ei kuula nii suurel määral lugu kuivõrd seda, kes on esitaja! Olete lugupidavalt oodatud kaasa vaatama, mida need kaks hullu jauravad. Laupäevani!» kutsub kaunis multitalent kõiki Elu24 lugejaid üles endaga laupäeva õhtul ekraanide ees liituma.