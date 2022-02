Liftiavarii tõttu abi vajanud Lasnamäe härra jäi hätta: öeldi, et tehnik on lõunapausil

Loometsa 6 on kolm trepikoda. Pildil on ühe trepikoja lift.

Linnale kuuluvas Lasnamäe kortermajas elav härra jäi 8. veebruaril lifti kinni. Abi saamiseks helistas ta liftis olnud avariinumbrile, kuid sai sealt väidetavalt vastuseks, et tehnik on lõunapausil. Lifti eest vastutava firma tegevjuht Tarmo Prikk vabandab tekkinud olukorra pärast, kuid lükkab ümber väite, et tehnik polnud kättesaadav lõunapausi tõttu: «Antud juhtum on kindlasti põhjustatud COVIDist.» Linnavaraameti sõnul on aga ettevõttel olnud probleeme lepingu täitmisel.