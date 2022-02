Selgus sarja «Lastega kodus» staari Bob Sageti surma põhjus

«Pühapäeval helistati politseisse infoga, et hotellitoas on teadvuseta mees. Hiljem tehti kindlaks, et tegemist on Robert Sagetiga, ja ta kuulutati sündmuskohal surnuks. Detektiivid ei leidnud märke kuritegevusest ega narkootikumidest,» kirjutasid Florida ametnikud Twitteris.

Ka Sageti perekond kinnitas surma põhjust ametlikus teadaandes. «Nüüd, kus me teame lõplikku vastust, tundus ainult õige, et fännid kuulevad sellest otse meilt. Ametnikud on kindlaks teinud, et Bob suri peatrauma tagajärjel. Leiti, et ta lõi kogemata pea ära, ei arvanud sellest midagi ja läks magama. Narkootikumid ja alkohol asjaga seotud ei olnud.»