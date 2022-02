ELU25 ⟩ Juku-Kalle Raid: õige riigijuht on olümpiavõitja ning koondise treener

Vladimir Putin aga teatavasti raiub justkui möödaminnes teha kõikvõimalikke spordialasid: esiteks kakleb ta nagu Chuck Norris , saates sellega venelastele endale selge signaali, et nii kiiresti lööva presidendiga pole mõtet kellelgi maailmas jamada. Teiseks lendab koos kurgedega, harrastab jahisporti ning on täielik kangelane hokimängu alal. Lukašenkagi , kes Putinit aupaklikult läbi vuntside piilub armastab hokis kätt proovida.

Mis aga kõige tähtsam: Punahiina taliolümpiamängude valguses võime olla kindlad, et kui mõni koondis või ükskiksportlane teeb halva soorituse, saab ta peatreeneri ehk riigijuhi käest ilma pikemata vastu lõugu. See on läbiv punane niit, pole harvad need juhud, kui nirult võistelnud sportlane kodumaale ei naase ja jalga laseb, kuna ta teab, et tulemas on suur pahandus ning kõva käega sooritatud karistuslöök.