Koroonaviirus sai Raivo E. Tamme juba teist korda kätte: eelmisel kolmapäeval tegin tõhustusdoosi

9. veebruaril postitas Raivo E. Tamm oma Facebooki kontol pildi koroonaviiruse kiirtestist, mille alumine triip on õrnalt näha. Igaks juhuks tehtud PCR-test kinnitas kiirtesti positiivset tulemust. «Korra aastas ikka,» kirjutab Tamm postituse juures ning selgitab: «Alles see Facebook näitas aastatagust meenutust mu koroona läbipõdemise postitusest ja eile sain kiirtestiga positiivse tulemuse. Kuna see alumine kriips oli selline kahtlane, tegin ka PCR-testi ja sellegi vastus täna vaid kinnitas positiivsust. Enesetunne seekord palju parem, vaid kurk kähe ja hääl ära. Eelmisel kolmapäeval tegin tõhustusdoosi.»