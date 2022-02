«Kurb artikkel Haapsalu neiust pani mind taas kord mõtlema vigadest, mida sageli teeme. Me ei tohi oma elu kunagi panna sõltuvaks ühest inimesest. Hea soovitus on omada vähemalt kolme elusõpra, kellega saame kõigest rääkida ja kes on meie jaoks alati ausalt ning abivalmilt olemas. Sellel on mitu plussi: me ei kurna suhtepartnerit oma muredega ära ja me ei pane ennast ka temast sõltuvusse,» soovitab Kalev.