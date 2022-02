«Mul hakkas halb. Läksin poodi, Rimi, et osta vett. Järjekorda ei olnud. Müüja lösutas kassas, mask lõua otsas. Panin veepudeli lindile ja hakkasin täpset raha otsima. Kus teie mask on, küsis kassapidaja kärmelt. Kotis, vastasin. Miks ees ei ole? Teil ka ei ole ju, ütlesin vastuseks. Ja pealegi mul on halb, ma tahaks kohe juua...» kirjutab Olivia oma Facebooki kontol vahejuhtumist, mis leidis aset ühes Tallinna Rimis. Naise soovile halva enesetunde leevenduseks vett osta vastas klienditeenindaja: «Ma ei müü teile vett.»