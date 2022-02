Rekvisiitide tegija näitab, kuidas tegelikult lüüakse filmides pudeleid pähe katki

Tuleb välja, et filmides kasutatakse pähe puruks löömiseks pudeleid, mis on tehtud näiteks klaaskommist. Seega on rekvisiitideks olevad klaaspudelid täiesti söödavad.

Rekvisiitide meeskonnal on väga suur vastutus ning iga detail peab olema usutav. Isegi toidukarbid, mis justkui peaks tulema kindlast söögikohast, on tegelikult tühjad ning Harris on need ise valmistanud.