Märt Koik avalikus kirjas Kristi Loigole: äkki sa kukkusid «Kodutunde» võtetel pea ees tellingutelt alla

Näitleja kiri Kristi Loigole algab viisaka tervitusega, kuid võtab iga järgeneva sõnaga aina rohkem tuure üles. «Sa lisasid mind juba ammu Facebookis sõbraks ja olen aeg-ajalt su postitusi oma uudistevoos näinud. Viimasel ajal on su sõnavõtud seoses koroonakriisiga olnud kohe eriti julged ja avameelsed. Peale viimast «Laseri» episoodi võtsid sa kõval häälel taaskord sõna, mille peale võtsin ma veidi aega oma peaga mõtelda ning otsustasin nüüd lõpuks endal maski peast rebida. Nimelt – ma arvan, et su seisukohad on lollakad,» kirjutas Koik.

«Julgen oletada, et nüüd soovid sa selle kirjutise kohe kinni lüüa, sest tunned ennast ebamugavalt, aga ma samas loodan, et vähemalt üritad minust aru saada. Täpselt nagu sina tahad, et teised sinust ja sinu 107 probleemist aru saaks. Mul ei ole suurt lootust, et sa minu öeldust aru saad, aga ma proovin sellegipoolest,» seisab Facebooki tehtud postituses.

«Võtame ette kõige suurema lolluse, millega sa tegeled. Täiesti ebaolulised rünnakud inimeste välimuse pihta. Kohe tooks siinkohal esile Arija Helmvee ehk roosabanaanikese suunas tehtud mürgitorke, mis kõlas: «Sinu kaassaatejuhiks on inimene, kes ei oma midagi ehedat, ta huuled on suvisest herilasehammustusest endiselt paistes.» Avalikus debatis on erakordselt madal hakata inimeste välimuse kallal nokkima. Olgu ka mainitud, et Arija ei ole kunagi oma huuli süstinud. Kui see sinu arust okei on, siis kas mina võin ka öelda, et sa oled vist liiga palju vett joonud, sest oled kuidagi jube paistes?» küsis Koik Loigole suunatud küsimuse.

Koik tunnistaab kirjas, et see pole esimene kord, kus ta hämminguga Kristi Loigo postitust loeb. «Mõnda aega tagasi kirjutasid sa , et su laps on raskelt koroonahaige. Tõsiselt loodan, et tal on nüüd parem. Aga sa olid kuskilt võtnud, et Terviseamet ja EV Valitsus on lubanud, et vaktsiiniga pole rasket haigestumist. Sa isegi ütlesid, et «Te kinnitasite minu lapsele, et ta ei pea oma vanema soovitust kuulama, tema keha, tema otsus olla terve!». Ma olen hämmingus, et Vabariigi Valitsus seda su lapsele isiklikult kinnitanud on. Iga inimene on erinev ja reageerib nii vaktsiinidele kui ka haigustele erinevalt. Aga ilmselt sa ei kuulnud seda, sest tegelesid raamatupidamisega, sest planeerisid võibolla mõne sugulase majale remonti, rallisid oma punase KRISTI1 maasturiga või unustasid selle märkmepaberile kirja panna,» jätkas näitleja.

«Nüüd pöördun tagasi oma esialgse arvamuse poole – see, et sul on lollakad seisukohad. Tõsiasi on see, et mu hinnang võib olla täielikult väär. Võibolla oled sa teadlikult valelik. Võibolla sa lihtsalt trollid. Võibolla on sul isiksuse lõhestumine ja vasak käsi ei tea, mis parem teeb. Võibolla olid sa «Kodutunde» võtetel ja kuna eelarve oli millegipärast kahtlaselt väike ja ehitusmehed pidid odavaid tellinguid kasutama – äkki sa kukkusid tellingutelt pea ees alla… Ma ei tea tegelikult neid detaile ja võingi siinkohal ainult lolli nalja teha,» kirjutas Koik.

